/18 ವರ್ಷ ಕಸ ಎತ್ತಿದ್ರೂ ಬದಲಾಗದ ಬದುಕು! ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಗದಗ: ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ನಗರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ತಮಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ 133 ಮಹಿಳಾ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಮಂಗಳವಾರ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಾಳಿದೆ.
ಗದಗ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ, ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಬದಲಾಗದ ಸಂಭಾವನೆ - ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಳಲು:
2005-06ರಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬರಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ವಂತಿಕೆ ಪಡೆದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ 2014ರಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯು ಠರಾವು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರವಧನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, 2022ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
"ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಟೆಂಡರ್, ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ 29 ಮೊಬಲೈಜರ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವೇಕಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದ ಕಸ ಎತ್ತಿ ಶುಚಿಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.