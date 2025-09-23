English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

‘ಹುಡುಗಿಯ ಬ್ರೇನ್‌ವಾಶ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮ್ಯಾಜಿಕ್ʼ.. ಮುಕಳೆಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಬಾಂಬ್!

Youtuber mukaleppa case: ಧಾರವಾಡದ ಕ್ವಾಜಾ ಉರ್ಫ್ ಮುಕಳೆಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೇಮಸ್ ಯ‌್ಯೂಟೂಬರ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಈಗ ಆತನ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 23, 2025, 05:14 PM IST
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಖ್ವಾಜಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ
  • ಆತ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

‘ಹುಡುಗಿಯ ಬ್ರೇನ್‌ವಾಶ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮ್ಯಾಜಿಕ್ʼ.. ಮುಕಳೆಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಬಾಂಬ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಖ್ವಾಜಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಉರ್ಫ್ ಮುಕಳೆಪ್ಪ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತ ಲವ್ ಜಿಹಾದ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಎಂದು ಯುವತಿ ತಾಯಿ ಸಾಂತ್ವಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಹೌದು ಧಾರವಾಡದ ಕ್ವಾಜಾ ಉರ್ಫ್ ಮುಕಳೆಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೇಮಸ್ ಯ‌್ಯೂಟೂಬರ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆತನ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಗಾಯತ್ರಿ ತಾಯಿ ಶಿವಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಳು ಮಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಆಕೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಕಳೆಪ್ಪ ವಿರುದ್ದ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ತಾಯಿ ಶಿವಕ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲಿನ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಕಳೆಪ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಆಕೆಯ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಕೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆಯ ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟು ಆಕೆ ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ತಲೆ ಸರಿಹೋಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಆಕೆಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರೂ ಆಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಹೆದರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಿ ನಾವು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ ಮುಕಳೆಪ್ಪ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ನಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಗಾಯತ್ರಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ಲು ಈಗ ಅವಳೇ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯತ್ರಿಯ ತಲೆ ವಾಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಸರಿಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಕೆಯೇ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ಲು ಈಗ ಆಕೆಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿನಾಡಿದ್ದಾರೆ‌‌..ಇನ್ನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಧಾರವಾಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆನೆ ನನಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಮುಕಳೆಪ್ಪನ ಮೆಲೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಖ್ವಾಜಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಊರ್ಫ್ ಮುಕಳೆಪ್ಪ ಇನ್ನೂ 8 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ಬ್ರೇನ್ ವಾಷ್ ಮಾಡುವುದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಖ್ವಾಜಾ ಯಾರ್‍ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೋಸದಿಂದ ಆತ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಆತ ಮದುವೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಒಂದೇ ದಿನ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ? ಮುಂಡಗೋಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಮಾನತ್ತಾಗಬೇಕು ಮುಕಳೆಪ್ಪನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರಿರಾಮ ಸೇನೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡದಿದೆ...ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಕಳೆಪ್ಪ ನ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

