ಗದಗ: ಮಾದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರಾದ ಫಾರೂಕ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಕಾಯಕರತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಕು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ 125ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ‘ಬೆಳಕು ಸಮ್ಮೇಳನ’ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರು ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಮೂಲತಃ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಫಾರೂಕ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರು ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ. ಸದ್ಯ ಜಾಹೀದಾಬೇಗಂ ಪತ್ತೇಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಬ್ಯುಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ.ಫಾರೂಕ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಲವಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಮಿತ್ರರಾದ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, "ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹರಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫಾರೂಕ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿರುವುದು ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.