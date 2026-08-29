/ಕಸದಿಂದ ರಸ – ರೈತರಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆದ ನಿಡಸೋಶಿಯ ಹರ್ಮಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ

ಕಸ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಇದು... ಆದರೆ, ಇದೇ ಕಸ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೃತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಸೋಶಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಜೆಪಿಎನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಹರ್ಮಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ’ ಘಟಕ, ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ. ಏನದು ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದು ಕಸವಲ್ಲ... ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ...
ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದಲೇ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಡಸೋಶಿಯ ಹರ್ಮಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ಜೆಪಿಎನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕೀಟಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ:
ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಗುವುದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಲರಿ. ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಘಟಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಈ ಘಟಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಲರಿ ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಈ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಡಸೋಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ಮಾದರಿ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹರ್ಮಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಐದು ಘಟಕಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಡಸೋಶಿ ಸಿದ್ದಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಡಸೋಶಿಯ ಈ ಪ್ರಯೋಗ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಅದು ರೈತರ ಬದುಕಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಿಯೂ ಪೂರಕವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಡಸೋಶಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ, ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಆಶಯ.