/365 ದಿನವೂ ಮಳೆ ನೀರೇ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವಜಲ! ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ!

ಆ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರವಿರುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಗರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭವಣೆ ನೀಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬೆಸತ್ತ ರೈತ, ಮಳೆ ನೀರು ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ನಗರಸಭೆ ನೀರಿಗೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಬರಗಾಲದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ. ಕುಟುಂಬದ ನೀರಿನ ದಾಹ ನೀಗಿಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಚಮತ್ಕಾರವಾದ್ರೂ ಏನು.? ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತಿರಾ? ಈ ವರದಿ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ..
ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹರಿಕಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಗದಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 20 ದಿನ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಅದರ ಕಥೆ ಕೇಳತೀರದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಗದಗ ನಗರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ಸಿದ್ದು ಕವಲೂರು ಎಂಬ ರೈತ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. 1500 ಚದರ ಅಡಿ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಛಾವಣಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಟೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಷದ ಈಡೀ ಎಂದರೆ 365 ದಿನವೂ ಇದೇ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೋಮ್ಮೆ ಬರುವ ನಗರಸಭೆ ನೀರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಸಿದ್ದು ಕವಲೂರು.
365 ದಿನವೂ ಬಳಕೆಯಾಗೋದು ಇದೇ ಮಳೆ ನೀರು:
ನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯಲು, ಅಡುಗೆಗೆ 365 ದಿನವೂ ಬಳಕೆಯಾಗೋದು ಇದೇ ಮಳೆ ನೀರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಛಾವಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಶೀಟ್, ಪೈಪ್ ನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುಲು, ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆರಸದೇ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಎಚ್ (ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್) ಲೆವಲ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾದಂತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಬಂದು ಇವರ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳಿಯರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 24/7 ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಭವಣೆ ನೀಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾಕೋ ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನ್ರ ನೀರಿನ ಭವಣೆ ಮಾತ್ರ ನೀಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗದಗನ ಸಿದ್ದು ಅವರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ ಸಕ್ಸ್ ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ನೀರು ಸೇವಿಸೋದು ಒಳಿತು.