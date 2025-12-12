ಹೆಂಡತಿಗಿಲ್ಲ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು.. ಈ ಕುರಿತ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ!

Wife Property Rights: ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕುರಿತು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಆತ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಐದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು, ಪಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಆತನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದರೆ…
ಪತಿ ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆತ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು. ಆತ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆಗ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಲ್ (ಉಯಿಲು) ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ…
ಗಂಡನಾದವನು ತೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಸಹೋದರಿಯರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೋ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ವಿಲ್ (ಉಯಿಲು) ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ವಿಲ್ ಬರೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗ…
ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಗಂಡ ಮಾಜಿ ಗಂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಲು ಮಾಜಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನಾಂಶ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಧನ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
2ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ…
ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ (ಎರಡನೇ ಮದುವೆ) ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಎರಡನೇ ಮಡದಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಂಡ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದರೆ…
ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಲದ ಬಾಬತ್ತನ್ನು ತೀರಿಸಿ ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಪತ್ನಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದಡಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ.