English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಹೆಂಡತಿಗಿಲ್ಲ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು.. ಈ ಕುರಿತ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ!

ಹೆಂಡತಿಗಿಲ್ಲ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು.. ಈ ಕುರಿತ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ!

Wife Property Rights: ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 12, 2025, 09:56 PM IST
  • ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡನ ಬಳಿಕ ಆತನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೋನ್, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್‌ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸೋದು..! ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ
camera icon7
technology
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೋನ್, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್‌ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸೋದು..! ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ! ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon6
priyanka Chopra
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ! ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..
camera icon5
2026
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ತರಕಾರಿ ರಸವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
camera icon6
onion
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ತರಕಾರಿ ರಸವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಹೆಂಡತಿಗಿಲ್ಲ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು.. ಈ ಕುರಿತ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ!

Wife Property Rights: ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕುರಿತು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಆತ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ  ಈ ಐದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು, ಪಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಆತನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದರೆ…
ಪತಿ ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆತ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು. ಆತ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆಗ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಲ್ (ಉಯಿಲು) ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ…
ಗಂಡನಾದವನು ತೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಸಹೋದರಿಯರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೋ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ವಿಲ್ (ಉಯಿಲು) ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ವಿಲ್ ಬರೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸ್ವಂತ ಮಗನಾದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ..! ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗ… 
ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಗಂಡ ಮಾಜಿ ಗಂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಲು ಮಾಜಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನಾಂಶ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಧನ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. 

2ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ… 
ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ (ಎರಡನೇ ಮದುವೆ) ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಎರಡನೇ ಮಡದಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗಂಡ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದರೆ… 
ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಲದ ಬಾಬತ್ತನ್ನು ತೀರಿಸಿ ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಪತ್ನಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದಡಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Wife Property Rightshusband propertywife rightswife property rights husbandHusband property rights to wife after divorce

Trending News