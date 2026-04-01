ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ (2026-27) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 60 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ರ ಅನುಷ್ಠಾನ:
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ಅಥವಾ 1961 ರ ಹಳೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಂತಹ ಪದಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2027 ರವರೆಗೆ ಪಡೆದ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ 2026-27 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 819 ರಿಂದ 536 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 47 ರಿಂದ 23 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ:
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರು ರೂ. 75,000 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟಿಡಿಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ, ಫಾರ್ಮ್ 130 ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಾರ್ಮ್ 16A ಬದಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 131 ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಈ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ನಿಯಮಗಳು:
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ UPI ATM ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉಚಿತ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಉಚಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 23 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 5 ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ವಿಫಲವಾದರೆ, 25 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ, ಪ್ರಯಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭಗಳಿಗೆ 12.5% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ 2% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಹೊರಡುವ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರುಪಾವತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ಮಿತಿ 4 ಗಂಟೆಗಳಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ವಹಿವಾಟು:
ಭಾರತೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಪಾವತಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು NHAI ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ FASTag ಮತ್ತು UPI ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1) ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.