Tarun Tejpal Case: ದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ತೆಹಲ್ಕಾ (Tehelka) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ವಿರುದ್ಧದ 2013ರ ಲೈಂ*ಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೋವಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಖುಲಾಸೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ತೇಜ್ಪಾಲ್ನನ್ನ ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಲೈಂ*ಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಯಾರು?
ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ Tehelka ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಹಲವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈತ, 2013ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದ ಲೈಂ*ಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪದ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ.
ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಗಳೇನು?
ದೂರುದಾರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, 2013ರ ನವೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8ರಂದು ಗೋವಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ THiNK ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲೈಂ*ಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಲಿಫ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ತಡೆದ, ಲೈಂ*ಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದನಂತೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ಇ-ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ.
ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, 2013ರ ನವೆಂಬರ್ 7 ಹಾಗೂ 8ರಂದು ಗೋವಾದ ಬಂಬೋಲಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ THiNK-2013 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದೂರು ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಇ-ಮೇಲ್ಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
13 ವರ್ಷಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೋರಾಟ
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು.
* 2013: ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು.
* 2021: ಗೋವಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ನನ್ನ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು.
* 2026: ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಖುಲಾಸೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆತನನ್ನ ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಏಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ?
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಲೈಂ*ಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಕಾನೂನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಮುಂದೇನು?
ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತಿಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ಹಾಗೂ ಜಾಮೀನು ಕೋರುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು?
ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದೋಷಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬಹುದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವು ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಗೋವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖುಲಾಸೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.