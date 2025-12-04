ಕೇವಲ 436 ರೂ.ಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMJJBY) ದೇಶದ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತಾ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹436 ನಾಮಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಶುದ್ಧ ಅವಧಿ ವಿಮಾ (Pure Term Insurance) ಯೋಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ್ಯಾಂಶ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡದೆ, ಕೇವಲ ಮರಣ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (ನಾಮಿನಿ) ತಕ್ಷಣ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್..! ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್ಪಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ?
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ: ₹436 ಮಾತ್ರ (ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ)
ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ: ₹2,00,000
ವಯೋಮಿತಿ: 18ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು (50 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ 70 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ)
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಖಾತೆ: ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಾಕು
ಸ್ವಯಂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿತ
ಸುಲಭ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಿಗದಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಿ ವಿವರ ಸಾಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ, ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ವಿಮೆಯಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳದವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.