ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ..!

ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಭಂಡಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (GSI) ಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 17, 2025, 10:59 PM IST
  • ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ, ಒಡಿಶಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (OMC) ಮತ್ತು GSI ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
  • ದೇವಗಢದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (GSI) ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಭಂಡಾರದ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ:

  • ದೇವಗಢ
  • ಸುಂದರಗಢ
  • ನಬರಂಗಪುರ
  • ಕಿಯೊಂಝಾರ
  • ಅಂಗುಲ್
  • ಕೊರಾಪುಟ

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಯೂರಭಂಜ, ಮಲ್ಕಾನಗಿರಿ, ಸಂಬಲ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಬೌದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?

ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವು 10 ರಿಂದ 20 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ, ಒಡಿಶಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (OMC) ಮತ್ತು GSI ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದೇವಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. G3 ರಿಂದ G2 ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ (ಡ್ರಿಲಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಭಂಡಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಚಿನ್ನದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಒಡಿಶಾವು ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸೈಟ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 96% ಕ್ರೋಮೈಟ್, 52% ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು 33% ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಭಂಡಾರವಿದೆ. ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಶೋಧನೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇನು?

  • ಶೋಧನೆಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.
  • ಪಾರದರ್ಶಕ ಹರಾಜು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ.
  • ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಅಧ್ಯಯನ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಡಿಶಾದ ಈ ಚಿನ್ನದ ಶೋಧನೆಯು ಭಾರತದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು.

