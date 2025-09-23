English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

72ರ ವೃದ್ಧನ ಕೈ ಹಿಡಿದ 27ರ ಯುವತಿ: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 23, 2025, 01:41 PM IST
  • ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ
  • 72ರ ಹರೆಯದ ವೃದ್ಧನ ಕೈ ಹಿಡಿದ 27ರ ಹರೆಯದ ಯುವತಿ
  • ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೀವ್‌ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ

Ukrainian couple wedding in India: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. 27ರ ಹರೆಯದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು 72ರ ಹರೆಯದ ವೃದ್ಧನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೂಲದ ಈ ಜೋಡಿ ಜೋಧ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. 72 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾವ್ ಹಾಗೂ 27 ವರ್ಷದ ಅನ್ಹೆಲಿನಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೀವ್‌ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಉದಯ್‌ಪುರ ಅಥವಾ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಜೋಧ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ದಾಪಂತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೂಲದ ವಧು-ವರ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ ಶೇರ್ವಾನಿ ಹಾಗೂ ಪೇಟಾ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ವಧು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಧಿರಿಸುಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಧ್‌ಪುರದ ಹೊಟೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು-ವರನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಂಜೆ ಮದುವೆಯ ದಿಬ್ಬಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಇ-ಬೈಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ..!

ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪುರೋಹಿತರು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಹತ್ಲೆವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಈ ನವಜೋಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಕೆಲವರು, ʼಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿʼ ಎಂದರೆ, ʼಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲʼ ಅಂತಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ, ʼಅಜ್ಜ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳುʼ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼಆತನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಯೌವ್ವನ ಬೇಕು, ಆಕೆಗೆ ಆತನ ಹಣ ಬೇಕುʼ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ಹಣದ ವಿಷಯʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೀವ ತೆಗೆದ 10 ರೂಪಾಯಿ.. 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು; ಏನಾಯಿತು?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Ukrainian couple weddingUkrainian couple wedding in Indialarge age gap marriage stories72 year old man marries 27 year old womanJodhpur destination wedding

