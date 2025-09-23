72ರ ವೃದ್ಧನ ಕೈ ಹಿಡಿದ 27ರ ಯುವತಿ: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ

Ukrainian couple wedding in India: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. 27ರ ಹರೆಯದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು 72ರ ಹರೆಯದ ವೃದ್ಧನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೂಲದ ಈ ಜೋಡಿ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. 72 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾವ್ ಹಾಗೂ 27 ವರ್ಷದ ಅನ್ಹೆಲಿನಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೀವ್ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಉದಯ್ಪುರ ಅಥವಾ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ದಾಪಂತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಮೂಲದ ವಧು-ವರ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ ಶೇರ್ವಾನಿ ಹಾಗೂ ಪೇಟಾ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ವಧು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಧಿರಿಸುಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಧ್ಪುರದ ಹೊಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು-ವರನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಂಜೆ ಮದುವೆಯ ದಿಬ್ಬಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಇ-ಬೈಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ..!
ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪುರೋಹಿತರು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಹತ್ಲೆವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಈ ನವಜೋಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಕೆಲವರು, ʼಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿʼ ಎಂದರೆ, ʼಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲʼ ಅಂತಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ʼಅಜ್ಜ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳುʼ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼಆತನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಯೌವ್ವನ ಬೇಕು, ಆಕೆಗೆ ಆತನ ಹಣ ಬೇಕುʼ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ಹಣದ ವಿಷಯʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೀವ ತೆಗೆದ 10 ರೂಪಾಯಿ.. 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು; ಏನಾಯಿತು?