  • Kannada News
  • India
  • ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತು ದೇಶ..! ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಕೊಂ*ದು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಶ*ವ ಎಸೆದ ವಿವಾಹಿತ ಪ್ರೇಮಿ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ ನಡೆದ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ದೇಶವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಲವರ್‌ ನಂಬಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಚೆಲುವೆಯೊಬ್ಬಳು  ಇದೀಗ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ರೋಚಕ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 14, 2026, 07:26 AM IST
    • ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.
    • ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ ನಡೆದ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ದೇಶವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದೆ.
    • ವಿವಾಹಿತ ಲವರ್‌ ನಂಬಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ.

ಭೋಪಾಲ್‌ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೊಂಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ 33 ವರ್ಷದ ಅಶ್ರಫಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಿಯಾ ಎಂಬಾಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸಮೀರ್ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಸಾಧಾರಣ ಚಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಸಮೀರ್‌ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ ಸಿಯಾ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಜೊತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಭೋಪಾಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಆಕೆಗೆ ಸಮೀರ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು.

ಸಮೀರ್‌ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ವಾಸಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯತೊಡಗಿದವು. ಸಮೀರ್ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಿಯಾ ನಡುವಿನ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಿಯಾ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಮೀರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಾಳಲಾರದೆ ಸಮೀರ್ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳ ನಡೆದಾಗ, ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಮೀರ್ ಸಿಯಾಳನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಮೀಪದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಎಸೆದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಆದರೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಸಿಯಾಳ ಕೊಳೆತ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20 World Cup: ಭಾರತವನ್ನ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಪಾಕ್‌! ದುಃಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಕಾಡಿದ ಆ ಸೋಲು

ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ಕೈ ಮೇಲಿದ್ದ ದೀಪದ ಹಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಗುರುತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಸಿಯಾ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಸಮೀರ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

crime newsValentines dayBhopal crimeSeptic TankGirl Friend

