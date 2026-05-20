ಮೊಹಾಲಿ: ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೊಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರಾಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಅಪಹರಿಸಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಅಪಹರಣದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ತನ್ನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಅಪಹರಣಕಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹತಾಶ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವೃದ್ಧರನ್ನು ತಳ್ಳಿ, ಮಗುವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
4-Year-Old Girl Abducted in Broad Daylight from Mohali.
— Dilpreet Grewal (@DpreetG) May 20, 2026
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಪಹರಣಕಾರರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಗೊಂದಲದ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಈ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅಪಹರಣದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೇ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಅಪಹರಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅಪಹರಣವೇ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಸ್ಟಡಿ ವಿವಾದದ ಭಾಗವೇ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.