ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 5.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗಿದ ಭೂಮಿ

ಗುವಾಹಟಿ: ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 5.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ (USGS) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳು ಭಾಸವಾಗಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೂಕಂಪವು ಸಂಜೆ 4:41ಕ್ಕೆ (IST) ಉಡಲ್ಗುರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 5 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.NCS ತನ್ನ X ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "5.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ, 14/09/2025 16:41:50 IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 26.78 N, ರೇಖಾಂಶ: 92.33 E, ಆಳ: 5 ಕಿ.ಮೀ, ಸ್ಥಳ: ಉಡಲ್ಗುರಿ, ಅಸ್ಸಾಂ" ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಸರ್ಮಾ ಅವರು, ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 5.6 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯ ವರದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಉಡಲ್ಗುರಿಯ ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿರುವ 5.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು Xನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೊವಾಲ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕಂಪ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು Xನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ:
ಗುವಾಹಟಿಯ X ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಈ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ಈ ಭೂಕಂಪವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂತಿತ್ತು. ಹಾಸಿಗೆಯೇ ತೂಗಾಡುವಂತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಂಪಿಸಿತು. 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 6.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ,' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರದೇಶ:
ಅಸ್ಸಾಂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು NCS ಇದನ್ನು ಹಾಜಾರ್ಡ್ ಝೋನ್ V ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯವಾಗಿದೆ.ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ 7 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 1950ರ ಅಸ್ಸಾಂ-ಟಿಬೆಟ್ ಭೂಕಂಪ (8.6 ತೀವ್ರತೆ) ಮತ್ತು 1897ರ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭೂಕಂಪ (8.1 ತೀವ್ರತೆ) ನಂತಹ ಭಾರೀ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ