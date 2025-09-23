English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

6,159 ಪೋನ್ ಕರೆಗಳು, 315 ಸಂದೇಶಗಳು...ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭೂಪ..! ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಹೀಸ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 4,387 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 1,772 ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 315 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 23, 2025, 02:13 PM IST
  • ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮಹಿಳೆ ಚರಖಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇದಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ರಹೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ.

6,159 ಪೋನ್ ಕರೆಗಳು, 315 ಸಂದೇಶಗಳು...ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭೂಪ..! ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹೋಬಾದಲ್ಲಿ, ಹುಚ್ಚ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಯು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 6,159 ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 315 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ, ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.ಅದೇ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಹೀಸ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾನೆ.

ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 6159 ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು 315 ಸಂದೇಶಗಳು:

ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಹೀಸ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 4,387 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 1,772 ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 315 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆಯ ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದ ಆರೋಪಿ  

ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮಹಿಳೆ ಚರಖಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ರಹೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತದನಂತರ ರಹೀಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಯುವತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.

 

Mahoba bus conductor girl caseforced marriage threat UPMahoba acid attack threatUP Crime Newsharassment of bus conductor in UP

