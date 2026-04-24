  • AAPಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ BJP.. ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಎಂಪಿಗಳು ಗುಡ್‌ಬೈ!

ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳು ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೇ ಎಂದು ಸಂಸರ ರಾಘವ್‌ ಚಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 24, 2026, 05:45 PM IST
  • ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಸದರು ಯಾರು ಯಾರು?
  • ಓರ್ವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕೂಡ ಎಎಪಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರು
  • ಎಎಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು

Raghav Chadha and cricketer Harbhajan Singh join BJP: ರಾಘವ್‌ ಚಡ್ಡಾ, ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಮ್‌ ಅದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (AAP)ದ ಏಳು ಸಂಸದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (BJP)ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಎಎಪಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್‌ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಏಳು ಸಂಸದರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಎಪಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.    

‌ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೂ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಮತ್ತು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಐದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು 7 ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ ದಿಗೆ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಘವ್‌ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಎಪಿಯ ಸುಮಾರು 2/3ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂಸದರು ಎಂದರೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್, ರಾಜಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾಹ್ನಿ ಹಾಗೂ ರಾಘವ್‌ ಚಡ್ಡಾ. ಈ 7 ಎಎಪಿ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಎಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರು ಆದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಘವ್‌ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಎಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಂಸದರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪಂಜಾಬ್‌ ರಾಜ್ಯದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ನನ್ನ ಜೀವನದ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಎಎಪಿಗೆ ನಾನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದೆ. ತಪ್ಪು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

BJP vs AAPRaghav ChadhaSwati MaliwalHarbhajan SinghSandeep Pathak

