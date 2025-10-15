ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 730 ದಿನ ಶಿಶು ಪಾಲನಾ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ...! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ..!

ರಾಂಚಿ:
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ತ್ರಿವಳಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುರಸಭೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 48 ಪುರಸಭೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತ್ರಿವಳಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಶೇ 14 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ 50 ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಅದರ ನಂತರ ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಸಾರಂಡಾ ಅರಣ್ಯದ 314.68 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಪರಿಸರ ವಲಯದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಗುಂಪಿನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾದ 207 ಸುಧಾರಿತ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹103.50 ಕೋಟಿ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 480 ಪ್ಲಸ್-ಟು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 730 ದಿನಗಳ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ
ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ರಜೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿ ಪುರುಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 730 ದಿನಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಇತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು
9 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಈಗ JCERT ಬದಲಿಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಗೊಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಜರ್ದಿಹಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 31 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ 628 ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 849 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿಯಿಂದ 78.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ.
ಜೆಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 55.14 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುಮೋದನೆ.