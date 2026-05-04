ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 99 ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ TVK ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಲಹೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Tamil Nadu Election Results 2026: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಈಗ 99ನೇ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖವಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರಂತರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನ “ಸೋಲಿನ ಶತಕದತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. “99 ಸೋಲುಗಳ ಅನ್-ಟಚಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್” ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಹಿನ್ನಡೆ ಕುರಿತು ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ತಂತ್ರದ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವೇ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎಐಸಿಸಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ TVK (ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ) ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ DMK ಜೊತೆಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸದಿದ್ದರೆ, “ಸೋಲಿನ ಶತಕ” ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.