ತಮಿಳುನಾಡು: ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ ಗದರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೀನಿನ ಸಾಂಬಾರ್ (ಕರಿ) ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮೃತರನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮೂಲದ 20 ವರ್ಷದ ಮಾಧುರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ತಿಲಕ್ ನಾಯಕ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಕೂನ್ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಾಗಿ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಾಧುರಿ ಅವರು 4 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ತಿಲಕ್ ನಾಯಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೀನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮಾಧುರಿ ಮೀನಿನ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಕರಿಯ ರುಚಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಲಕ್ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಗದರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಧುರಿಗೆ ಪತಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆ ರಾತ್ರಿ ತಿಲಕ್ ನಾಯಕ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಮಾಧುರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ತಿಲಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ (ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶವವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕರು ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಜೀವ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು.