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PM Kisan: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ 2031ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

Modi Govt: ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (Central Govt) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್‌ ಸಮ್ಮಾನ್‌ ಯೋಜನೆಯೂ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ (Farmers) ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 01, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:07 AM IST
PM Kisan: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ 2031ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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