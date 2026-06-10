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ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಿಂದೆ: ನಿಧಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ!

Uttar Pradesh treasure trove: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ತಜ್ಞರು, ಇವು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 1640ರ ಮೊಘಲ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅರೇಬಿಕ್, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲಿಪಿಗಳ ಶಾಸನಗಳಿವೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 10, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:05 PM IST
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಿಂದೆ: ನಿಧಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ!
Image Credit: Photo Courtsey: X

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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