ಖುಷಿನಗರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ತಾರಾಯುಸುಜನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ವರ್ಮಾ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನೂರಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಮಡಕೆಯೊಂದು (ಲಂಕೆ ಬಿಂದೆ) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಡಕೆಯನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದು ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೊಲದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಂಜುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಧಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಜನರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಹೊಲವನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
बूढ़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि ज्यादा लालच भी बुरी बला होती हैं !
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में राधेश्याम वर्मा के खेत में मुगल काल के सिक्कों का भंडार मिल गया , जिसको जो हाथ लगा वो ले कर निकल गया !
लेकिन बेचारे पचा नहीं पाये , बंटवारे में विवाद होने के कारण किसी ने सिक्के निकालने… pic.twitter.com/m8wyZllCi6
— Prem Bhardwaj (@premkumarcbn01) June 10, 2026
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ತಜ್ಞರು, ಇವು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 1640ರ ಮೊಘಲ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅರೇಬಿಕ್, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲಿಪಿಗಳ ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳ ನಿಖರವಾದ ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ (ASI) ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಾರಾಯಸುಜನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಿತಿನ್ ರಘುನಾಥ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದರು. ಮರುದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ 330 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
कुशीनगर: एक व्यक्ति अपने खेत में सफाई का काम कर रहा था, तभी उसे जमीन के अंदर दबे हुए प्राचीन चांदी के सिक्के मिले।
ये सिक्के काफी पुराने है , जिन पर उर्दू और अरबी भाषा में लेख भी अंकित है,
सिक्के मिलने के बाद व्यक्ति उन्हें अपने घर ले गया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी,… pic.twitter.com/piswG0HfQO
— ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) June 9, 2026
ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಓಡಿಹೋಗಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.