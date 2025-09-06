English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ: 760 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 150 ಗ್ರಾಂ ವಜ್ರ, ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಪಚ್ಚೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಕಲಶ ಕಾಣೆ

ಆರೋಪಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 6, 2025, 02:00 PM IST
    • ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
    • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕಳ್ಳತನ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ
    • ಆರೋಪಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕಳ್ಳತನ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕಲಶ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಶವನ್ನು 760 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 150 ಗ್ರಾಂ ವಜ್ರಗಳು, ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಗನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಶಾಕ್‌! 90 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿದ ಚೀನಾ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60,000 ತಲುಪಲಿದ್ಯಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?

ಆರೋಪಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಲಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರವರೆಗೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳನು, ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೋಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್

ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.

