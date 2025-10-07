ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮನೀಶ್ ಧಮೇಜಾ ಅವರು 1,638 ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನವಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ. ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಶನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣ
2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳ ರದ್ದತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮನೀಶ್ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮನೀಶ್, ಕ್ರಮೇಣ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ಆಹಾರ, ಸ್ಪಾ ಸೇವೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ವೋಚರ್ಗಳು, ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದ ಮನೀಶ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1,638 ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.ಮನೀಶ್ ಧಮೇಜಾ ಅವರ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.