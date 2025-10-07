English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 1638 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ..!

ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಮನೀಶ್ ಧಮೇಜಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 12:13 PM IST
  • ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೀಷ್‌ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
  • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
  • ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
camera icon5
cricket
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Jupiter Retrograde
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
&quot;ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ&quot;ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
camera icon6
Abhishek Bachchan
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon8
BIS Care
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 1638 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ..!
file photo

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಮನೀಶ್ ಧಮೇಜಾ ಅವರು 1,638 ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನವಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ. ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold and Silver Price Today : ಸತತ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಚಿನ್ನದ ದರ..! ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಘಾತ

ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಶನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣ

2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳ ರದ್ದತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮನೀಶ್ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮನೀಶ್, ಕ್ರಮೇಣ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು.No photo description available.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಮನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ಆಹಾರ, ಸ್ಪಾ ಸೇವೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ವೋಚರ್‌ಗಳು, ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ವೋಚರ್‌ಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದ ಮನೀಶ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1,638 ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.ಮನೀಶ್ ಧಮೇಜಾ ಅವರ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author
Sbi credit card newsCredit card news todayICICI credit card NewsManish DhamejaManish Dhameja guinness World Record

Trending News