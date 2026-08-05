/Alcohol Ban: ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌; Old Monk, RC, MC ಬ್ಯಾನ್‌.. ಬ್ಯಾನ್‌..!

Alcohol Ban: ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಇದೀಗ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ, ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂತಾನೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ (Old Monk Ban), ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಸ್ಕಿ, ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಬ್ಲೂ ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಪೈಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಡೊವೆಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ರಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫೇವರೀಟ್ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಮ್ನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಬರುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಬದಲಿಗೆ, ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ವಿಸ್ಕಿಗೆ ವಿಸ್ಕಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಮತ್ತು ರಮ್ಗೆ ರಮ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಕಠಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಡಿಯಾಜಿಯೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಇನ್ಬ್ರೂ ಬೇವರೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ರಾಕಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೃತಕ ಸುವಾಸನೆ ಬರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಬ್ಯಾನ್.. ಬ್ಯಾನ್..!
* ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್: ಇದರ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾದ, ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್, ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್, XXX ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ್ ರಮ್. ಇದು ಮೋಹನ್ ರಾಕಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ವಾಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
* ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ (ಡಿಯಾಜಿಯೋ): ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಬ್ಲೂ ವಿಸ್ಕಿ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಸ್ಕಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ), ಮ್ಯಾಕ್ಡೊವೆಲ್ಸ್ ನಂ.1 ರಮ್
* ಇನ್ಬ್ರೂ ಬೆವರೇಜಸ್: ಬ್ಯಾಗ್ಪೈಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ XXX ರಮ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೆವರೇಜಸ್) ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ 2018ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ, ವನಿಲ್ಲಾ ಮುಂತಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ನೇಚರ್-ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರಮ್ಗೆ ರಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ವಿಸ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ರುಚಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣದಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು FSSAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.