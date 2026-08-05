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Alcohol Ban: ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌; Old Monk, RC, MC ಬ್ಯಾನ್‌.. ಬ್ಯಾನ್‌..!

Old Monk Ban: ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಇದೀಗ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ, ಲೆಜೆಂಡ್‌ ಅಂತಾನೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಓಲ್ಡ್‌ ಮಾಂಕ್‌ (Old Monk Ban), ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ವಿಸ್ಕಿ, ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಬ್ಲೂ ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ಯಾಗ್‌ ಪೈಪರ್‌ ಡಿಲಕ್ಸ್‌ ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊವೆಲ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 1 ರಮ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 05, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:08 PM IST
Alcohol Ban: ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌; Old Monk, RC, MC ಬ್ಯಾನ್‌.. ಬ್ಯಾನ್‌..!

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Prajwal B

Prajwal B

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