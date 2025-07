ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ..!

Hatti tribal community: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಲ್ಲೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜೋಡಿದಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಡಿ ಸುನೀತಾ ಚೌಹಾನ್ ಎಂಬ ವಧು, ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ನೇಗಿಯನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು.ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಒಬ್ಬ ವಧುವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಭೂಮಿಯ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಘನವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಸುನೀತಾ ತಾನು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪತಿತ್ವ (ಪಾಲಿಆಂಡ್ರಿ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದಂತಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವಾಹವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

In a rare public ceremony, Sunita Chauhan married two brothers, Pradeep and Kapil Negi, in Kunhat village, Sirmaur (Himachal Pradesh) on July 14, 2025.

I find this ceremony a very surprising and astounding incident in 2025.

