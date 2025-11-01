ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ...!

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (UIDAI) ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮತ್ತಿತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಾಸ್-ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.UIDAI ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಧಾರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭೌತಿಕ ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಹೆಸರು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನಆಧಾರ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ UIDAIನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ನವೀಕರಣ ಪೋರ್ಟಲ್ (SSUP). ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು OTP ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ.
ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರವೇಶ: ಅಧಿಕೃತ UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ SSUPಗೆ ತೆರಳಿ.
ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು OTP: ೧೨ ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ. ‘Send OTP’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಂದಿತ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದ ಆರು ಅಂಕಿ OTP ದಾಖಲಿಸಿ.
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಡೇಟಾ ಆಯ್ಕೆ: ‘ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ’ ಆರಿಸಿ ‘ಹೆಸರು’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ನಮೂದು: ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಹೆಸರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬರೆಯಿರಿ. (ಗಮನಿಸಿ: ಆಧಾರ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.)
ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಅಪ್ಲೋಡ್: ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆ: ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ‘ಸಲ್ಲಿಸು’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನವೀಕರಣ ವಿನಂತಿ ಸಂಖ್ಯೆ (URN) ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿವೆ ಎಂದು UIDAI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.