MLA ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ.. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ರಣರಂಗವಾದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಅಮ್‌ ಅದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೂ ಎಸೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶೂ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು, ಗದ್ದಲು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 6, 2025, 01:47 PM IST
  • ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ
  • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಥಳಿಸಿದ ಜನರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
  • ಶಾಸಕನ ಮೇಲೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಏನು.?

MLA ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ.. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ರಣರಂಗವಾದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

AAP Gopal Italia; ವಿಸಾವದರ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲ್‌ ಇಟಾಲಿಯಾ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಶೂ ಎಸೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್ನಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೂ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲ ಸಮಯ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್ನಾನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಸಾವದರ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲ್‌ ಇಟಾಲಿಯಾ ಅವರು ಕೈ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆ ಕೆಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೂ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಲಾಟೆ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆರೋಪಿನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲ್‌ ಇಟಾಲಿಯಾ ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲ್‌ ಇಟಾಲಿಯಾ ಅವರು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಶೂ, ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆಯುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ವಿಶಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದ ಬ್ಯೂಟಿ ಗರ್ಲ್‌, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರ ಹೊಸ ಲವ್!

ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್‌ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಅವರು ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂತಹ ಕೆಸಲಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇದು ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ.. ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಸ್‌ ಬೇಕು..!

