ಮಗು ಹೆತ್ತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ದತ್ತು ಪಡೆದರೂ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆ ಲಭ್ಯ: ಸುಪ್ರೀಂ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

Maternity Benefits To Adoptive Mother: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 17 ಮಂಗಳವಾರ) ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಎಂದರೆ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ತಾಯಂದಿರೂ ಸಹ ಜೈವಿಕ ತಾಯಂದಿರಂತೆ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಮಗು ಹೆತ್ತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ದತ್ತು ಪಡೆದರೂ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆ:
ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗು ಜೈವಿಕ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಹಕ್ಕು ಜೈವಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದತ್ತು ಪಡೆದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗುವಿನ ಮಾತೃತ್ವ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯಂತೆಯೇ ಮಾತೃತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
2020 ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 60(4) ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಯಮವು ಸಂವಿಧಾನದ 14 ನೇ ವಿಧಿ (ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು) ಮತ್ತು 21 ನೇ ವಿಧಿ (ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ) ವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ದತ್ತು ಪಡೆದ ತಾಯಿ 12 ವಾರಗಳ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆ:
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಹಿಳೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಗೆ ಅರ್ಹಳಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ದತ್ತು ಪಡೆದ ತಾಯಿ 12 ವಾರಗಳ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 12 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಅರ್ಥ ದತ್ತು ಪಡೆದ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಈಗ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು:
ತಂದೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.