ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಪಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಸರ್ಖೇಜ್) - ಧೋಲೇರಾ ಅರೆ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹20,667 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅರೆ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
134 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಡಬಲ್-ಲೈನ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಧೋಲೇರಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು1 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.ಧೋಲೇರಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್ ಮತ್ತು ಧೋಲೇರಾ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ (SIR) ಇದು ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 0.48 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, 2 ಕೋಟಿ ಕೆ.ಜಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 10 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
Cabinet approves Ahmedabad (Sarkhej) – Dholera Semi High-Speed Double Line project with total cost of ₹ 20,667 crore (approx.)
The project covering Ahmedabad district in Gujarat will increase the existing network of Indian Railways by about 134 Kms
ಈ ಮಾರ್ಗವು ಲೋಥಾಲ್ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಮತ್ತು ಧೋಲೇರಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 284 ಹಳ್ಳಿಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹3,18,165 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಧುನೀಕರಣವೂ ಸೇರಿದೆ. 2030-31ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.