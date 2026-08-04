/ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಗಡಗಡ! ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ!

Air India Flight Turbulence: ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಫುಕೆಟ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಿರುವಾಗ ತೀವ್ರ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ (ವಾಯು ಅಸ್ಥಿರತೆ) ಎದುರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದತ್ತ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ AI 2379 ವಿಮಾನವು ಫುಕೆಟ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ವಿಮಾನವು ತೀವ್ರ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನವು ಏಕಾಏಕಿ ಎತ್ತರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪೈಲಟ್ಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ವಿಮಾನವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?
Air India confirms that flight AI2379, operating from Phuket to Delhi on 4 August, experienced a brief in-flight turbulence-related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi, and all passengers and crew have safely…
— ANI (@ANI) August 4, 2026
ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಿಮಾನವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕಾರಣ, ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾನ 3 ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು!
ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ: ವಿಮಾನವು 1 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ: ವಿಮಾನವು 3-6 ಮೀಟರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತೀವ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ: ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನವು 30 ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೂಗಾಡಬಹುದು. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಹುದು.
ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಲು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸಹ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಉಂಟಾದ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು
* 1994ರಲ್ಲಿ USAir ಫ್ಲೈಟ್ 1016 ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 37 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
* 1999ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ 1420 ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ರನ್ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
* 2001ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ 587 ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವೇಕ್ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 260 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.