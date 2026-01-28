English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಠದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಶಿಖರಕ್ಕೆರಿದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಕಥೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು?

Ajit Pawar Political Journey : ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪಯಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 28, 2026, 10:51 AM IST
  • ಬಾರಾಮತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ
  • ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಠದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಶಿಖರಕ್ಕೆರಿದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಕಥೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು?

Ajit Pawar Political Journey: ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (NCP) ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, 1991ರಲ್ಲಿ ಬಾರಾಮತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಬಾರಾಮತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶಾಸಕರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಾಯಕನ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ! ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಾರಾಮತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. 1991ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಅವರು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 1.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1991ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಕೃಷಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್–ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಗೌರವಯುತ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಗುವ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

2010ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ಈ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್, ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
 

