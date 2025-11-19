English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಈ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಸೂಪ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಬರ್..! ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರೋವರದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ಈ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಸೂಪ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಬರ್..! ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರೋವರದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.ಅಂತಹ ನಿಗೂಢತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಸಹ ಒಂದು, ಇದು ತನ್ನ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 19, 2025, 01:14 PM IST
  • ಈ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ
  • ಈ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ
  • ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..
camera icon5
Fridge Precautions
ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shukraditya RajaYoga
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
camera icon6
Sheikh Hasina
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಇದೆಷ್ಟು ದುಬಾರಿ!
camera icon6
8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಇದೆಷ್ಟು ದುಬಾರಿ!
ಈ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಸೂಪ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಬರ್..! ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರೋವರದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾವೀರುವ ಈ ಜಗತ್ತು ಹಲವು ನಿಗೂಢಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ಪವಾಡದ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ನದಿಗಳು, ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕೌತುಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಈ ಸರೋವರದ ನೀರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುಲ್ಡಾಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಕಾಪಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಲೋನಾರ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಸರೋವರ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರೋವರದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುಲ್ದಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಸುಮಾರು 500,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ನಿಗೂಢತೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐನ್ ಇ ಅಕ್ಬರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖನವಿದೆ.ಅಕ್ಬರ್ ಈ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಸೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image

ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು:

ಈ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಲೋಣಾಸುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವು ಹತ್ಯೆಗೈದಾಗ ಅವನ ರಕ್ತವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿದನು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಳಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ದಂತಕಥೆ ಇದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಈ ಸರೋವರವು ಸುಮಾರು 5.7 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಸರೋವರದ ನೀರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. 

 

 

 

About the Author
Unique lakelonar crater lake maharashtralonar crater factslonar lake famous forlonar lake history

Trending News