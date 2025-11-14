Maithili Thakur : ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ..! ಸೀತಾನಗರ ಆಗುತ್ತಾ ಆಲಿನಗರ?

Bihar Election Result 2025 : 25 ವರ್ಷದ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಠಾಕೂರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಇದು ದೇಶದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಲಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾನ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿನೋದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಣಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಗಿಂತ 123 ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಂದು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಅಲಿನಗರವನ್ನು ಸೀತಾನಗರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಥಿಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..
ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಆಸ್ತಿ : ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹ 4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಕಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹ 12.02 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 28.67 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ₹ 53 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ₹1.8 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.