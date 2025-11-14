English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • Maithili Thakur : ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ..! ಸೀತಾನಗರ ಆಗುತ್ತಾ ಆಲಿನಗರ?

Maithili Thakur : ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ..! ಸೀತಾನಗರ ಆಗುತ್ತಾ ಆಲಿನಗರ?

Maithili Thakur results : ಈ ಬಾರಿ, ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಗಮನ. 2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲಿನಗರದಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಾಯಕಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 14, 2025, 09:50 AM IST
    • ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್
    • ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
    • ಆಲಿನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಅಪ್ಪಾ ಎಂದವನಿಗೆ ಲವರ್‌ ಆದ ನಟಿ! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೇ ಊಹಿಸದ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ
camera icon5
actress sridevi
ಅಪ್ಪಾ ಎಂದವನಿಗೆ ಲವರ್‌ ಆದ ನಟಿ! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೇ ಊಹಿಸದ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
SURYA GOCHAR
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಅಪ್ಸರೆಯಂತ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರೂ.. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
camera icon7
sunny deol affair with dimple kapadia
ಅಪ್ಸರೆಯಂತ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರೂ.. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆಸಿದ ಜೈದೇವ್‌ಗೆ ಡಿವೊರ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿ..! ಗೌತಮ್‌- ಭೂಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಅನುರಾಗ..! ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸೀರಿಯಲ್‌?
camera icon5
Amruthadhaare serial
ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆಸಿದ ಜೈದೇವ್‌ಗೆ ಡಿವೊರ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿ..! ಗೌತಮ್‌- ಭೂಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಅನುರಾಗ..! ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸೀರಿಯಲ್‌?
Maithili Thakur : ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ..! ಸೀತಾನಗರ ಆಗುತ್ತಾ ಆಲಿನಗರ?

Bihar Election Result 2025 : 25 ವರ್ಷದ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್‌ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಠಾಕೂರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಇದು ದೇಶದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಲಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾನ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿನೋದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಣಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಗಿಂತ 123 ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಂದು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಅಲಿನಗರವನ್ನು ಸೀತಾನಗರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಥಿಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಆಸ್ತಿ : ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು  4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಕಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ  12.02 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 28.67 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ₹ 53 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1.8 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Maithili ThakurAlinagar ElectionMaithili Thakur resultsMaithili Thakur votesAlinagar Election Result Live

Trending News