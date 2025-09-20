ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತರೆಲ್ಲಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕೇವಲ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ..!

ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಪ್ರದಾನ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ರಹಿತ ಎಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆವಾಂಚೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಇಲ್ಲಿ 300 ಕುಟುಂಬಗಳು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತರಕಾರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ:
ಎಲೆವಾಂಚೇರಿ ಗ್ರಾಮವು ಕೇರಳದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು 30 ರೂಪದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5,000 ಟನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲಿನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಂತೆ ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಮುದಾಯದ ಶಕ್ತಿ: ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
1996ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಸ್ವಸಹಾಯ ರೈತ ಸಂಘವು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಹೀನರೂ ಇತರರ ಜಮೀನನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ರೈತರ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದ ಸಾವಯವ ವಿಧಾನವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟಗಳು ತಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 52%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನರು ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಎಲೆವಾಂಚೇರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ರೈತರ ಆದಾಯವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.ಸಮುದಾಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿಯೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.