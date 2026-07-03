Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026 ಆರಂಭ: AI ಕಣ್ಗಾವಲು, ಸ್ನೈಪರ್ಸ್ ಪಡೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026 ಆರಂಭ: AI ಕಣ್ಗಾವಲು, ಸ್ನೈಪರ್ಸ್ ಪಡೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ' ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹಿಮಲಿಂಗದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ, ಸ್ನೈಪರ್ ಟೀಂ, 'ಹಾಕ್ ಐ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 03, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:08 AM IST
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026 ಆರಂಭ: AI ಕಣ್ಗಾವಲು, ಸ್ನೈಪರ್ಸ್ ಪಡೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತ್ರಿಶಾಗೆ ನಾಯಿ Izzyಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಇಝಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌
Trisha32 min ago
2
Anchor Aparna40 min ago
3
school students slippers scheme1 hr ago
4
gruha jyothi scheme1 hr ago
5
Kannada News Live1 hr ago