/ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026 ಆರಂಭ: AI ಕಣ್ಗಾವಲು, ಸ್ನೈಪರ್ಸ್ ಪಡೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ

Amarnath Yatra 2026 : ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.. ಬಾಬಾ ಬರ್ಫಾನಿ (ಅಮರನಾಥ) ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ, ಓಲ್ಡ್ ಮಂಡಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಈ ಪವಿತ್ರ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ (X) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, 'ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ' ಜಪದೊಂದಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ 4,822 ಯಾತ್ರಿಕರು : ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶಿಖರಗಳ ನಡುವೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಹಿಮಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಬಾಬಾ ಬರ್ಫಾನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 4,822 ಯಾತ್ರಿಕರ ಮೊದಲ ತಂಡವು ಜಮ್ಮುವಿನ ಭಗವತಿ ನಗರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 3,800 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಅಮರನಾಥ ಗುಹೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಯಾತ್ರೆಯು ಒಟ್ಟು 57 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ : ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಚಾರಣವು ಒಟ್ಟು 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಥವಾ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಗುಹೆಗೆ ಕೇವಲ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿದೆ.
3 ಹಂತದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು 22 ಸ್ನೈಪರ್ ಟೀಂ : ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ 22 ವಿಶೇಷ ಸ್ನೈಪರ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ : ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 28 ಎತ್ತರದ ಭದ್ರತಾ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಸಕ್ರಿಯ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (FRS): ಯಾತ್ರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಂಕಿತರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (ANPR): ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನಧಿಕೃತ ವೈಮಾನಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಹು-ಪದರದ ಡ್ರೋನ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ (Night Vision) ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಹಾಕ್ ಐ' ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ : ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೀಡ್ಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 'ಹಾಕ್ ಐ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ (ICCC) ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಏರುಪೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯ ಈ ಸಂಗಮವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.