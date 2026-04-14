ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು!

Ambedkar jayanti 2026 :ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1891 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಯಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೇವಲ ರಜೆಯಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನ.
ಈ ದಿನದಂದು, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹೋರಾಟವು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
