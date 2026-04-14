  • ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು!

ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು!

Ambedkar jayanti 2026: ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅವರ ಜಯಂತಿ. ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಯಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 14, 2026, 08:47 AM IST
  • ಇಂದು ಡಾ. ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಜಯಂತಿ
  • ಡಾ. ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು

20 ವರ್ಷದ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ: ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ?
camera icon6
Vaibhav Suryavanshi
20 ವರ್ಷದ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ: ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ?
ಜಾಮ್‌ನಗರದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಮಾವಿನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ &#039;ಟ್ಯಾಕ್ಸ್&#039; ಭಯ!
camera icon6
Dhirubhai Ambani Lakhibag Amrayee
ಜಾಮ್‌ನಗರದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಮಾವಿನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 'ಟ್ಯಾಕ್ಸ್' ಭಯ!
BCCIನಿಂದ IPLಗೆ ಬಂತು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಆ 2 ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ..
camera icon6
IPL 2026
BCCIನಿಂದ IPLಗೆ ಬಂತು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಆ 2 ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ..
ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪ್ರಿಯಕರ!.. ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ಗೌಡ
camera icon5
Sonu Srinivas Gowda
ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪ್ರಿಯಕರ!.. ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ಗೌಡ
ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು!

Ambedkar jayanti 2026 :ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1891 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಯಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ನಡುವೆ ಅದೊಂದು ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ.. ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್!

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೇವಲ ರಜೆಯಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನ.

ಈ ದಿನದಂದು, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹೋರಾಟವು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BCCIನಿಂದ IPLಗೆ ಬಂತು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಆ 2 ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ..

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

