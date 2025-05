Jammu Kashmir Attack latest news: ಗುರುವಾರ, ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ANI ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ಕೆಲ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುವಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುದಾಳಿಯ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ಶೇಷ್ ಪಾಲ್ ವೈದ್ ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲಾಕೌಟ್. ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು- ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ, ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ಶಂಕೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ - ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಧೀರ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳೂ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಫೋಟಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಯವರು ಸ್ಫೋಟಗಳ ಮೊದಲು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೊಳಪನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಪ್ವಾರಾ, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಖ್ನೂರ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಅಮೃತಸರ, ಗುರುದಾಸ್ಪುರ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ, “ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ಆಶಿಕಾ ಜೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Missiles are flying over our houses in Jammu RIGHT NOW. This is not hearsay, I’m witnessing and recording it myself. The threat is real. Civilian lives are at stake. pic.twitter.com/rORUIdcg5l

— Deepika Pushkar Nath (@DeepikaPNath) May 8, 2025