ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳು ಕಲಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇತಿಹಾಸ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾದುದು. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಹಠದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಈ ಹಳದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ನೋವು ನಿವಾರಕದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಅದ್ಭುತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿದೆ.
19ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಮುಲಾಮುಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಆಮದಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಕಾಶಿನಾಧುನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗೃಹ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಮೆಂಥಾಲ್ ಬಳಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಆಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ರಾವ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ, ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಅಮೃತಾಂಜನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯೇ ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಾಸನೆ ರಹಿತವಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ರಾವ್ ಅವರು ವಾಸನೆಯನ್ನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವಾಸನೆಯು ಕೇವಲ ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಭಾರತೀಯತೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಮದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಾವ್ ಅವರು ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಅನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುವ ಬದಲು 'ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಔಷಧ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತೆರಿಗೆ ಜಾಲದಿಂದ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಯಿತು. 1930ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಿಲೋನ್ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮುದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಅಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ 'ಆಂಧ್ರ ಪತ್ರಿಕಾ' ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬಳಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಂದು 125 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಇಂದಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.