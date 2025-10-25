English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ.. 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಯುವಕನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ!

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ.. 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಯುವಕನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ!

Andhra bus accident : ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 25, 2025, 05:37 PM IST
    • ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ
    • ಬೈಕ್‌ ಸವಾರನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
    • ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Trending Photos

ಧಿಡೀರ್‌ 8,455 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ..
camera icon7
Diwali boom
ಧಿಡೀರ್‌ 8,455 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ..
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
Da hike in karnataka latest news
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
camera icon4
Mercury-Mars conjunction
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ.. 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಯುವಕನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ!

AP bus accident : ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೃತ್ಯದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 41 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಥೇಕೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವೊಂದು ಬಸ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು. ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬೆಂಕಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದ ಈ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ರೆ ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು! ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ

ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ಸಿನ ಪಕ್ಕದ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಮೂಲಕ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿ ಇಡೀ ಬಸ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹಲವರು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬಸ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು! ಪತಿಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್‌

ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯುವಕ ಶಿವಶಂಕರ್, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಕುಡಿದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು? ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Andhra bus accidentಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಬಸ್ ಅಪಘಾತAndhra Pradesh Bus FireBus accident Kurnool

Trending News