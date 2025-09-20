ಭಾರೀ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ!! ಇನ್ಮುಂದೆ 8 ಗಂಟೆ ಬದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು

increase in working hours: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಈಗ 10 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಎಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 48 ಗಂಟೆಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ವಿರಾಮ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗೆ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ವಾಸಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 75 ಗಂಟೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು 164 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಓವರ್ಟೈಮ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಈ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವು ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.