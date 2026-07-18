'ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್' ಹಂಚಿ ಗಂಡನ ಹ*ತ್ಯೆ! ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಪತ್ನಿ!

Chittoor Murder Case: ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ 'ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್' ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಘಟನೆ ಈಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹ*ತ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಮೃತನನ್ನ 23 ವರ್ಷದ ರಮೇಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪತ್ನಿ 19 ವರ್ಷದ ಹಾಸಿನಿ ಜೊತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದೆ ಭೀಕರ ಸಂಚು ಅಡಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಸಿನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಯುಗಂಧರ್ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಂಡ ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಆತನನ್ನ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೊ*ಲೆ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನೆಪ
ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಹಾಸಿನಿ, ʼದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣʼ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪತಿ ರಮೇಶ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪಕೊಂಡ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ರಮೇಶ್ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಾಸಿನಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಕರ ಯುಗಂಧರ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ರಮೇಶ್ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಎಸೆದು ನೀಡಿದ ಸಂಕೇತ
ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂರನೇ ಹೇರ್ಪಿನ್ ತಿರುವಿನ ಬಳಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾಸಿನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತಂತ್ರ ಎಸಗಿದ್ದಾಳೆ. ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರಮೇಶ್ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಯುಗಂಧರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಠಾತ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಓಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ
ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆ ದಂಪತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಎದುರೇ ನಡೆದಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಮಗು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಿಂದ ಬಯಲಾದ ಸತ್ಯ
ರಾತ್ರಿ ತಡವಾದರೂ ದಂಪತಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿನಿಯ ತಾಯಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹೋಗುವಾಗ ರಮೇಶ್, ಹಾಸಿನಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಒಂದೇ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿರುವುದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಹಾಸಿನಿ ಅದೇ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ದಾಖಲೆ (CDR), ಜಿಪಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಹಾಸಿನಿ ಮತ್ತು ಯುಗಂಧರ್ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದುದನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕೊ*ಲೆ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸಿನಿ, ಯುಗಂಧರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಸಂಚಿಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಹಲವರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೊ*ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.