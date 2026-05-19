free bus scheme sree shakti: ಮಹಿಳೆಯರು ನೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಂತೆಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ
ree bus scheme sree shakti: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದೆ. ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಯೋಜನೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಟೀಮ್ X ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಚಿತ ಬಸ್ ಯೋಜನೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
"ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಇ-ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಚಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಸರ್ಕಾರವು 'ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 67 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ 2,350 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಭರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 720 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ 92 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 39 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 1,450 ಹೊಸ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಕೇವಲ ... ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿಯ ಸುದ್ದಿ "ಕೇವಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಟಿಡಿಪಿ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.