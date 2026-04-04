ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಿದರೂ ನನಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ!.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Annamalai bjp ticket contravercy: ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 4, 2026, 05:16 PM IST
  • ಟಿಕೆಟ್‌ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಿಂಗಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಏನು?
  • ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್!

Annamalai bjp ticket contravercy: ತಮಿಳುನಾಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ "ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಿಂಗಂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಗದಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

"ನಿನ್ನೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ  ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿದ್ದಾಗ, ನಾಯಕತ್ವವು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ನೀಡಿತು? ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನು "ಸಿಂಗಮ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖವಾದರು. ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 2024 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ "ಎನ್ ಮನ್, ಎನ್ ಮಕ್ಕಳ್" ಯಾತ್ರೆಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಸಿ.ಎನ್. ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ತನ್ನ ಮತ ಪಾಲನ್ನು ಶೇಕಡಾ 11 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಶುಕ್ರವಾರ 27 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ತಮಿಳಿಸೈ ಸೌಂದರರಾಜನ್ (ಮೈಲಾಪುರ), ವನತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ (ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಉತ್ತರ), ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಲ್ ಮುರುಗನ್ (ಅವಿನಾಶಿ) ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.

ಬಿಜೆಪಿ-ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ 
ಎನ್‌ಡಿಎ ಬಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 169, ಬಿಜೆಪಿ 27, ಪಟ್ಟಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ್ ಕಚ್ಚಿ (ಪಿಎಂಕೆ) 18, ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ್ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಎಂಎಂಕೆ) 11, ತಮಿಳು ಮಾಣಿಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5, ಇಂಧಿಯಾ ಜನನಾಯಕ ಕಚ್ಚಿ (ಐಜೆಕೆ) ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಭಾರತ್‌ಚಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ 2026
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಸ್‌ಪಿಎ) ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಇದನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಿಂಗಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಏನು?
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರೇ ಖದ್ದಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೇಡವೆಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ  ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೊದರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲುವುದಕ್ಕಿಂತ , ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Annamalai BJP Tamil Nadu 2026Annamalai bjp candidate listBJP Tamil Nadu candidate list 2026K Annamalai BJP newsTamil Nadu elections 2026 BJP

