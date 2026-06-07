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Annamalai New Movement: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ, ಹೊಸ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಜೈ! ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಚಳುವಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್‌

Annamalai Resign: ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ (Annamalai Resign) ನೀಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ "ವಿ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್‌" (We The Leaders) ಎಂಬ ಹೊಸ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 07, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:47 PM IST
Annamalai New Movement: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ, ಹೊಸ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಜೈ! ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಚಳುವಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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