Annamalai New Movement: ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಾಗಿ (IPS Officer) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, 2020 ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ (K. Annamalai) ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಮುನ್ನುಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (BJP) ರಾಜೀನಾಮೆ (Annamalai Resign) ನೀಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ "ವಿ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್" (We The Leaders) ಎಂಬ ಹೊಸ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 5ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭ!
ಜೂನ್ 5, 2026 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೊಸ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಈ ಚಳುವಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮೊದಲ 5-10 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೊಸ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಲೈವ್ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, " ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಆದ್ದರಿಂದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಗಂ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಂ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2019ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಹಾದಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅಲ್ಲಿನ ಅರವಕುರಿಚಿ ಮತ್ತು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲು ಕಂಡರು. ಆದರೂ 2021 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.