/ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ 25 ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು.! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಸಂಭಾಜಿನಗರ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಡೇಕೇರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಘೋರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ 23 ತಿಂಗಳ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಸಿಡ್ಕೊ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 'ಫಸ್ಟ್ಕ್ರಿ ಇಂಟೆಲ್ಲಿಟಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಿ-ಸ್ಕೂಲ್'ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವಕೀಲೆಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಈ ಡೇಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಆಕೆ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಯಭೀತರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಮಗು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆರಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ 11:30 ರ ನಡುವಿನ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಸುಮಾರು 25 ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಬಾಲಕ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನರಳಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕನ ಮುಖ, ಮೂಗು, ತುಟಿಗಳು, ಎದೆ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಯತ್ನ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಹಾಗೂ 3 ವರ್ಷಗಳ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಪೋಷಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಇಒ ಶುಭಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೂ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪರವಾನಗಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.