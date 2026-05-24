Tirupati Update: ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೊಸ ರೈಲನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Tirupati Train: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು (Devotees) ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಊಹೆಯೂ ಮಾಡದಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ತಿರುಪತಿಗೆ (Tirupati) ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಹೋದಂತೆ ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೀಕೆಂಡ್ ರಜೆಗಳು (Weekend Holidays), ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸದ್ಯ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇಗುಲ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ (Indian Railways) ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ತಿರುಪತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರ್ವದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನದಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಸಮಯವೂ ಕಡಿಮೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮೇ 22 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 94, 758 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೈಲು ಮೇ 28 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17443 ತಿರುಪತಿ-ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇ 28 ರಿಂದ ಪ್ರತೀ ಗುರುವಾರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4:30 ಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:25 ಕ್ಕೆ ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17444 ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ-ತಿರುಪತಿ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮೇ 29 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಪ್ರತೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4:20 ಕ್ಕೆ ಚರ್ಲಪಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿ ಮುಟ್ಟಲಿದೆ.
ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳಗಳು:
ತಿರುಪತಿ-ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ-ತಿರುಪತಿ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ರೇಣಿಗುಂಟಾ, ರಾಜಂಪೇಟೆ, ಕಡಪ, ಪ್ರದ್ದತ್ತೂರು, ನಂದ್ಯಾಲ್, ಮಾರ್ಕಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಎಸಿ-1, ಧರ್ಡ್ ಎಸಿ-3, ಸ್ಲೀಪರ್-14, ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್-4 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
