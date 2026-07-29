Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Anti-Paper Leak Bill: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್? ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್

Anti-Paper Leak Bill: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್? ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್

Monsoon Session 2026: ಸಂಸತ್‌ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಭಾರೀ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೂ ಬುಧವಾರ (ಜುಲೈ 29) ರಂದು "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಧಾನಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2026" ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 29, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:38 PM IST
Anti-Paper Leak Bill: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್? ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Food Astro Tips: ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂಗಳಕರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ!
ASTRO TIPS FOR LUCK30 min ago
2
Bengaluru Rave Party38 min ago
3
yash dayal40 min ago
4
Anganwadi Recruitment47 min ago
5
Hubballi52 min ago