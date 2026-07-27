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Anti-Paper Leak Bill 2026: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ! ಏನಿದು Anti-Paper Leak Bill 2026?

Public Examinations Amendment Bill: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ (Jithendra Singh) ಅವರು ಸೋಮವಾರ (ಜುಲೈ 27, 2026) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ (ಅನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಧಾನಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2026 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಸೂದೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಲವಾದ ದಂಡದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 27, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:00 PM IST
Anti-Paper Leak Bill 2026: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ! ಏನಿದು Anti-Paper Leak Bill 2026?

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Prajwal B

Prajwal B

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