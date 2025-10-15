English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

DR. A.P.J. Abdul Kalam : ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲು ಕನಸು ಕಂಡರು, ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವರು “ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮನುಷ್ಯ” ಮತ್ತು ಭಾರತದ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದರು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 15, 2025, 01:06 PM IST
  • ಕಲಾಂ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು
  • ಈ ವೈಫಲ್ಯ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು

ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

DR. A.P.J. Abdul Kalam : ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ನಿಜವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ “ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮನುಷ್ಯ” ಎಂದು ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದರು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದರು.

ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾಮನಾಥಪುರಂನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾರಾಟ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ವಿಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ RSS... ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ದ ಸ್ವಯಂಸೇವಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕಲಾಂ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೈಫಲ್ಯ ಅವರ ಜೀವನದ ತಿರುವು ಬಿಂದುವಾಯಿತು. ಅವರು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು — "ನೀವು ವಿಫಲರಾದರೆ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ, 'ವಿಫಲ' ಎಂದರೆ 'ಕಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ’" ಎಂಬುದು ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ನಂತರ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ, ನಾಗ್, ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು “ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮನುಷ್ಯ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್...! ರಂಗೇರಿದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ..!

ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪೋಖ್ರಾನ್–2 ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. 2002ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೇಶಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅವರು ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಕಲಾಂ ಅವರು 2015ರ ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವಾಗಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಜೀವನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ — ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ತೋರಿಸಿದರು.

