ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 434 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..! ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?

ನೀವು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..?, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 434 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನವು 45 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ವಿವಿಧ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 272, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 4, ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ II ಹುದ್ದೆಗಳು 33, ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 105, ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್/ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 4, ಇಸಿಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 4, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 12 ಸೇರಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಟ್ಟು 434 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಿಎನ್ಎಂ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, 12 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 18 ವರ್ಷಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 40 ವರ್ಷಗಳು
ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯತಿ: ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಿನಾಯತಿ.
ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ.
ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಿನಾಯತಿ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು: ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?
ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 500 ರೂ.,
ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ, ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ 250 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇತನ:
ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 44,900 ರೂ., ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ 35,400 ರೂ., ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೇಡ್-II ಗೆ 35,400 ರೂ., ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗೆ 29,200 ರೂ., ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್/ಎಕ್ಸ್-ರೇ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ 29,200 ರೂ., ಇಸಿಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ 25,500 ರೂ., ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ 35,400 ರೂ.
ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಈ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ-
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBT): ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ:
CBT ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1 ಅಂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 90 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ,ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 70 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (70 ಅಂಕಗಳು), ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (10 ಅಂಕಗಳು), ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಕಗಣಿತ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (10 ಅಂಕಗಳು), ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (10 ಅಂಕಗಳು) ಇರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ: ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?
ಈಗ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋಣ -
RRB ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.rrbapply.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ (ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದವು) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಶುಲ್ಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025.
ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಂಡೋ 11 ರಿಂದ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.